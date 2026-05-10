エドマンが60日間のIL入り負傷者リスト（IL）に入っている米大リーグ・ドジャースのトミー・エドマン内野手について、デーブ・ロバーツ監督が9日（日本時間10日）の本拠地ブレーブス戦前に取材に応じ、現状を明かした。31歳のエドマンは昨年11月に右足首の手術を受けており、今季は開幕からILに入っていた。この日、チームがカブスから左腕バーンズを獲得したことを受け、40人枠の空きを作るため60日間のILに移った。ロバー