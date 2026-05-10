未来古代楽団の新曲「夜の女王の狼たち feat. krage」が、2026年5月15日(金)にリリースとなる。ミュージック・ビデオも同日公開となる予定だ。「夜の女王の狼たち」は、TVアニメ『俺だけレベルアップな件』エンディング「request」、『天官賜福 貮』日本語吹替版エンディング「春想」、『後宮の烏』エンディング「夏の雪」など数々のアニメタイアップで知られるシンガーソングライター・krage（クラゲ）を迎えて制作したもので、夜