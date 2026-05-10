◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽法大―東大（１０日・神宮）９日に今春リーグ戦初勝利を挙げた東大が、２０１７年秋以来の勝ち点を目指して法大との第２戦に臨む。先発はリーグ戦でこれまで１９登板の経験がある右腕・江口直希投手（４年＝海城）が託された。９日の初戦では、打線が１点を追う７回に２点を奪って逆転。投げては先発のエース左腕・松本慎之介投手（３年＝国学院久我山）が７安打で完投し、リーグ