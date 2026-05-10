先天性の緑内障で生まれつき左目が見えず、当初は0.03あった右目の視力も小学生時代に繰り返した手術によって低下していったと語る、“盲目のピン芸人”こと濱田祐太郎（36）。【写真】自分の目で見たことは一度もない志村けんの「アイーン」のポーズを想像で再現する濱田さん。ポーズが意外と近いような…ゲームボーイの画面が見えなくなったショック、できないことが増えていく生活との付き合い方、そして「R-1ぐらんぷり201