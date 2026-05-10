◆米大リーグドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのブレーク・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で今季初登板初先発したが、初回にいきなり先取点を献上した。先頭のデュボンは２球で追い込んだが、４球目を打ち取った当たりだったが、二遊間を抜けて中前安打。無死一塁で、昨季新人王のボールドウィンにはフルカウントから四球