芥川賞を受賞した『火花』から10年余。6年ぶりに長編小説『生きとるわ』を出された又吉直樹さんがご登場です。幼い頃から想像力をよく働かせ、人一倍「恥」に敏感。そんな又吉さんの小説家としての創作の源泉に迫ります。【写真】この記事の写真を見る（3枚） （またよしなおき1980年大阪府寝屋川市生まれ。吉本興業所属のお笑い芸人、作家。2003年お笑いコンビ「ピース」結成、ボケ担当。15年『火花』で芥川賞受賞。同作