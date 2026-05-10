大人の語学学習について、迷えるあなたの背中を押してくれるのは、カナダで語学学校を10年間経営、現在はその経験をいかして、独自の英語学習法を伝授・発信している中林くみこさん。事情通の専門家が語る、令和の最新英語学習事情とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）Qいま英語を学ぶ意味は？確かに今や英語の翻訳・通訳アプリはかなり優秀で、街で外国人に道を聞かれたくらいならスマホで用が足りてしまいますよね（