地下鉄に乗るため閉まりかけたドアに傘を差し込んだ男性の行動がオンラインで公憤を買っている。交流サイト（SNS）に最近ソウル地下鉄2号線宣陵（ソンヌン）駅で目撃されたある男性の行動が動画とともにシェアされた。1分20秒ほどの動画を見ると、この男性は長い傘を閉まりかけた電車のドアに差し込んだ。ドアを開けさせて乗り込もうとする作戦だったものとみられる。しかし約1分後にドアが再び開かれた後も男性は電車に乗れなかっ