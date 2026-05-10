第1子、2子の双子の女児、男児出産を報告していた、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）の妻でニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら、36）が10日までに自身のインスタグラムを更新。退院時の家族ショットを披露した。ストーリーズに「先日、無事3人揃って退院いたしました！長い期間に渡りお世話になった先生方、スタッフの皆様、本当にありがとうございました」と書き出し、双子を抱く自身と村上の家