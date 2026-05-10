〈「家で殺し合いのケンカ」「継母を包丁で殺そうと…」5歳で実母と生き別れ→継母から“洗脳と虐待”を受けた小田切ヒロ（44）の壮絶な子ども時代〉から続く数多くの著名人のヘアメイクを手掛け、登録者数165万人超えのYouTubeチャンネル『HIRO BEAUTY CHANNEL』を運営するヘア&メイクアップアーティストの小田切ヒロさん（44）。【衝撃画像】「父親から立てなくなるまでボコボコにされた」家族に虐待され中2で精神崩壊した