石川県・能登町小木沖の深海で、新種のエビが生きたまま採取されました。能登半島の内浦では初めてのこととなり、能登町の「のと海洋ふれあいセンター」で公開されています。新種のエビ「ミヤビイバラモエビ」は体長5センチのメスで、腹部に黄色の帯状の模様を持ち、その美しい外見から雅の名前がついています。5月3日、能登町小木沖の水深320メートルの深海に設置された深層水取水施設「あくあす」で採取されました。これまで、こ