第3ラウンド、通算2アンダーで29位の久常涼＝クウェイルホロー・クラブ（共同）米男子ゴルフのトゥルーイスト選手権は9日、ノースカロライナ州シャーロットのクウェイルホロー・クラブ（パー71）で第3ラウンドが行われ、43位からスタートした久常涼は4バーディー、1ボギーの68と伸ばし、通算2アンダーの211で29位に上がった。松山英樹は72で回り、通算6オーバーの68位。アレックス・フィッツパトリック（英国）が14アンダーで