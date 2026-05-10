2010年10月、ファンに手を振るブレーブスのコックス監督＝アトランタ（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのブレーブスは9日、同球団で監督を長く務め、歴代4位の通算2504勝を挙げて米国野球殿堂入りも果たしている名将ボビー・コックス氏が死去したと発表した。84歳だった。1990年途中に2度目のブレーブス監督に就任した後、95年にワールドシリーズ制覇を達成。91年から2005年まで14年連続地区優勝（ストライキでシー