「格安SIMへ乗り換えるとスマホ代が安くなる」と聞いても、今のスマホがそのまま使えるのか分からないと不安になる人は多いでしょう。もし端末まで買い替えが必要になると、数万円の出費になることもあるため、気軽に乗り換えを決めにくいものです。 本記事では格安SIMで現在のスマホを使える条件や、事前に確認したい注意点について解説します。 格安SIMでも今のスマホをそのまま使えるケースは多い 最近