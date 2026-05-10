9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した池田親興氏が、同日のソフトバンク戦で好守備を見せたロッテ・小川龍成について言及した。4−4の8回無死走者なしでソフトバンク・周東佑京が放った一、二塁間のゴロをセカンド・小川がダイビングキャッチ。すぐに立ち上がって一塁に送球し、一塁ヘッドスライディングした周東をアウトにした。この守備に池田氏は「周東のセカンドゴロでファーストのスライ