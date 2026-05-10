スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は９日（日本時間１０日）、ホーム・ベティス戦で０―２の後半９分までプレーした。チームは２―２で引き分けた。前節セビリア戦でベンチスタートだった久保は、前半にＦＷオーリ・オスカルソンへ３度も決定的なパスを供給したが、いずれも得点につながらなかった。すると、チームは前半３８分に先制を許し、後半開始直後の２分に追加点を決められたものの、後