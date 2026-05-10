ILLITの大胆かつ賢い勝負手が見事に的中した。単に新しいコンセプトを披露するだけではなく、まるで“魔法少女”が段階を重ねて進化していくかのように、大衆を魅了する必殺技を次々と繰り出している。【写真】イロハ、夏のヒロイン感満載の海辺SHOT最近リリースされたILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、彼女たちに向けられていた固定観念を見事に打ち破った作品だ。タイトル曲『It’s Me』は、テクノジャンルを前面