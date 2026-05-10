火事があった住宅 10日明け方に浅口市の住宅で火事があり、この家に一人で暮らす男性（61）と連絡が取れていません。 警察によりますと、午前3時30分ごろ、浅口市金光町占見新田で、近隣住民から「2階建ての家が燃えています。一人暮らしの家で、避難できているかわかりません」と119番通報がありました。 駆け付けた消防が約7時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅と木造平屋建ての離れ、物置2つが全焼しま