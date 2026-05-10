前西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ドジャース・大谷翔平投手が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫したことを報じた。出演者から「大谷選手のバッティングはいかがでしょうか？」と聞かれた松井氏は「本格的に二刀流も今年からになってくるので」