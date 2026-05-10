人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が８日までにオフィシャルブログを数回にわたり更新。息子たちの七五三のスタジオ撮影を行ったことを報告した。 ５日、長男“たろ”君は５歳に、次男“じろ”君は４歳の誕生日を迎えると、桃は「４歳５歳、スタジオ撮影風景…」と題してブログを更新し、長男と次男がスタジオ撮影のためにヘアセットをしたことを報告。身支度が完了した息子たちの姿