韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」から、韓国でも人気を集めた日本初上陸カラーを含む特別なリップセットが数量限定で登場♡2026年5月13日（水）より、「センシュアルヌードグロス セット #200 ジョージア」が発売されます。透明感あふれるツヤと、自然に盛れる立体感を叶える注目アイテムは、今っぽい上品リップを目指したい人にぴったりです♪ 洗練された“ロ