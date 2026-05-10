阪神の早川太貴投手（26）が10日、DeNA戦の試合前練習から1軍に合流した。前回5日の中日戦（バンテリンドーム）では序盤から失点を重ねて4回途中6失点（自責5）で降板。6日に出場選手登録を抹消され、2軍で調整を続けていた。