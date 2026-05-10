「ブルージェイズ−エンゼルス」（９日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連続タイムリーを放つなど、４打数１安打１打点でチームの大勝に貢献。試合前には現地インタビューで話題となっている勝負メシについて語った。１点リードの五回、無死二、三塁の好機でカウント２−２と追い込まれながらも浮いたチェンジアップに食らいつき、左前に運んだ岡本。貴重な追加点をたたきだすと、打線が一気に勢いに乗っ