タレント熊切あさ美（45）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。プロデュースしたスキンケア「lu Calon（ルカロン）」の完売を報告した。「ありがとうございます。lu Calonなんと初回完売しました。たくさんの方が使ってくださると思うとうれしいです。また追加したら載せます」と書き込んだ。熊切がプロデュースしたlu Calonはフェイストリートメントとオールインワンゲルの2品。発酵由来保湿成分をベースに、ナイアシンア