私はカナエ。夫キョウゴと二人暮らしをしています。現在つわりに苦しむ毎日です。妊娠するまではキョウゴと同じ職場に勤めていましたが、体が思うように動かない日もあったため、やむを得ず退職。そして今に至ります。しかし私が仕事を辞めてから、キョウゴがモラハラまがいの行動をしてくるようになりました。「仕事も家事もできないくせに」「役立たず」と毎日のように言われてつらいです。一体どうしたらいいのでしょうか……。