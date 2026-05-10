子どもには何か一つのことでいいから「一生懸命に取り組んで、続けてほしい」。そんな思いで幼少期から習い事をさせるママも多いかもしれません。先日ママスタコミュニティには中学生の娘さんが何をしても長く続かず、「飽き性」だとしてこんな相談がありました。『自分で「やりたい」と言い、小学校のときはギター、塾、陸上など。いろいろなことを自分からやりたいと決めるたびにやらせてきましたが、ギターなんて1ヶ月も続きま