2026年5月10日未明、札幌市中央区で、タクシーが道路を横断してきた20代男性をはねる事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。事故があったのは、札幌市中央区中島公園の市道です。10日午前2時半ごろ、交番を訪れた目撃者から「人がひかれた」と警察に通報がありました。警察によりますと、西方向に走行していたタクシーが右から道路を横断してきた20代男性をはねたということです。男性