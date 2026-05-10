長崎市以下宿町で9日夜、崖崩れが発生し、国道499号が一部通行止めとなっています。 9日午後11時20分頃、長崎市以下宿町で「崖が崩れて道路を塞いでいる」と通行していた人から110番通報がありました。 県や警察によりますと、国道499号沿いののり面が幅約20メートルにわたって崩れているということです。 付近に住宅はなく、ケガ人はいませんでした。 国道499号は10日未明から約0.5kmにわたって、全面通行止めとな