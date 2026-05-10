＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行している。ツアー未勝利の福山恵梨、河本結、桑木志帆による最終組が午前9時20分にティオフした。【現地写真】アンダーパー“ゼロ”選手を苦しめた強風河本がバーディ発進を決め、福山と桑木はともにパーで飛び出した。最終組の2つ前でスタートした地元・金