5月7日、大阪・西成区に「シティエクスプレス・バイ・マリオット」が２つ開業しました。世界最大級の外資系ホテルグループマリオット・インターナショナルが手掛けるビジネスホテルで、アジア初進出となります。 【写真を見る】『日雇い労働者の街』のイメージが強かった1970年代の大阪・西成 かつては日雇い労働者の街のイメージも強かった西成。マリオット系列のホテル誕生で西成は今後どう変わっ