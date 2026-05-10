10日午前3時半過ぎ、村上市瀬波温泉で「林野火災が発生している」と消防に通報がありました。 消防が駆けつけたところ、燃えていたのは営業していないホテルの建物で、火は約3時間着に鎮圧状態となりました。 周囲の建物に燃え移りはなく、けがをした人はいませんでした。 午前9時現在、消防が消火活動を続けています。