10日午前8時過ぎ、新潟市中央区日の出のアベック食堂で「火が見える」と近くを通りかかった人から警察に通報がありました。 火は食堂の一部を焼き、通報から約1時間後に鎮圧状態となりましたが、食堂関係者の60代男性が顔にやけどを負い搬送されました。 警察や消防が焼失面積や出火原因を調べています。