動画配信サービスの U-NEXTが10日、東京・水道橋で『UFC 328：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を開催する。大型ビジョンが設置された特設会場には、休日の朝にもかかわらず多くの格闘技ファンが集結。日本人初となるUFC世界王者誕生の瞬間を見届けようと、試合開始前から熱気に包まれている。【写真】実況解説を行う宇野薫が会場に登場今回のライブビューイングは、水道橋会場に加え、平良の地元・沖縄県那覇