悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受けた夫をよそに不倫を続ける妻が、愛人の正妻と対峙。「体まで売るとは思わなかった」と痛烈に見下され、「一番は私！」と発狂する修羅場となった。【映像】不倫妻と正妻が対峙の修羅場5月8日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3