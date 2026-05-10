俳優の木村拓哉さん（53）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。前髪をおろしたナチュラルな姿を披露した。「フルコースでいったりました！」木村さんは、「今日は、身体を動かして伸ばして泳いで温まって...。フルコースでいったりました！」と報告し、前髪をおろしたチェックシャツコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、「GET」とロゴがデザインされた黒いトップスと淡いブルーとグレーがグラデーショ