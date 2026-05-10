好きな色で性格がわかる？暖色・寒色・中性色の分類で読み解く外向的＆内向的の正体 暖色・寒色・中性色と性格の関係 暖色・寒色を好む人の性格 PART1では特定の色を好む人の性格を解説しましたが、色の傾向としてもう少し大枠でも、性格の傾向が見られます。「赤」「橙」「黄色」など暖かく感じる色である「暖色」を好む人は、行動的な傾向があり、人間関係でも自分の考えをはっきりと主張できる傾向があります。いわゆる「