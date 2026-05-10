体調不良の秘密は「三因」にあり？ 不調の原因となる三因 気血水や五臓六腑の機能がバランスを崩すと、何らかの不調が起きやすくなります。そのバランスを崩す病因には外因、内因、不内外因があり、その3つを三因といいます。 体の外から侵入する外因 外因とは外部から体を襲って病気を引き起こす、自然界にもともと存在する邪気のことで、外邪とも呼ばれています。風邪、寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、火邪の六種類があり、こ