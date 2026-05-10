NHKマイルカップの3連単的中術 【相手馬の狙い方】 前走逃げていた馬は［0・0・0・13］なので消してＯＫ。 また、前走から８キロ以上の馬体重増減があった馬も［0・1・1・20］と苦戦しており軽視。 騎手では田辺騎手が［0・0・0・7］、レーン騎手が［0・0・0・5］なので人気でも疑いたい。 トライアル組よりクラシック組、先行馬より差し馬、内枠より外枠を意識して相手を組み立てる。 NHKマイルカップ過去10