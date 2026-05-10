高所恐怖症も不安障害？見過ごすほど日常的になっている不安障害とは 高所恐怖症や多重人格も不安障害？ 私たちの生活の中には、ともすると見過ごしてしまうほど日常的になってしまっている不安障害があります。具体的にどんなケースがあるのでしょうか。 身近にひそむ3つの不安障害 ヘビや犬などの「動物」、雷や地震といった「災害」、閉所・高所・病院・飛行機など「特定の場所」をそれぞれ恐怖の対象とす