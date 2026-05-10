高松北警察署 高松市の路上で下半身を露出したとして、高松市のアルバイト従業員の男(25)が公然わいせつの疑いで逮捕されました。 警察によりますと、4月18日午前5時ごろ、高松市の路上で、男は通行中の女性に対して、下半身を露出した疑いが持たれています。 事件は、被害者の女性から110番通報があり発覚しました。 男は「言うことはない」と容疑を否認しているということです。