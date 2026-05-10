前西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ブルージェイズ・岡本和真内野手が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦で２試合ぶりの１０号先制ソロを放ったことを報じた。岡本について松井氏は「打撃よりも、僕は守備なんですよね」とし「日本時代よりも守備位置が後ろに守ってるんですよ。かなり後ろなんです」と指摘した。その上で「メジャーって打球