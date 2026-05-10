巨人の石川達也投手が１０日、ファームに合流した。ジャイアンツ球場で行われた練習に姿を見せた。石川は８日の中日戦（バンテリンドーム）で２―５の７回から３番手で登板。３ランを含む４連打で一挙４点を失っていた。１試合４失点は今季６登板で３度目となり、防御率は１７・０５となった。翌日の９日に出場選手登録を抹消されていた。