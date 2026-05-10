「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのブレーク・スネル投手が今季初の先発マウンドに上がる。球団は球場入りの様子を公開。ピンクコーデで引き締まった表情を浮かべた。スネルはピンクのシャツに、同色の球団キャップを合わせた。耳にはヘッドフォンを装着し、駐車場に到着後は穏やかな笑みを浮かべたが、クラブハウスへ向かう際にはキリリとした表情へ変わっていた。スネルは昨季、ポストシーズ
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