韓国で父親を暴行し、その様子を目撃した兄に殴られたことに腹を立て、最終的に母親含む家族3人全員を殺害した30代の男に控訴審でも無期懲役が言い渡された。【関連】生活費断絶で逆恨み→自作銃で息子を射殺した60代無職男5月8日、法曹界によると、ソウル高裁・仁川（インチョン）院外裁判部・刑事2部（イ・ジョンミン部長判事）は、37歳男による尊属殺害および殺人容疑事件の控訴審判決公判で双方の控訴を棄却し、一審と同じ無期