華やかな装いだ。イングランド女子代表のクロエ・ケリーが自身のインスタグラムを更新。「自分の幸せを見つけて人生を楽しみましょう」と綴り、12枚の写真をアップロードした。 そのなかで28歳FWは、胸元も大胆な露出度の高い黒のシースルードレス姿も披露。「いつものように素晴らしい」「めちゃめちゃいいな！」「１枚目と２枚目！」「美しすぎるドレス姿だ」といったコメントが寄せられた。ピッチを離れても、多く