●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り5/8終値 決算期 1積水ハウスＲ8.03 84,30026/04 2ホテルリート6.73 76,90026/12 3マリモリート6.31111,00026/06 4ミラースＲ6.28 86,00026/08 5ＩＮＶ6.20 61,10026/06 6セント