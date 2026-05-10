中国メディアの澎湃新聞は6日、「半導体の好況サイクルはどれだけ続くのか」とする記事を配信した。記事はまず、「6日、アジア太平洋地域の株式市場は急騰し、中でも半導体関連株は大幅な上昇を見せた」と記し、サムスン電子の株価が14％超、SKハイニックスも約11％上昇となったことを伝えた。また、サムスン電子については、2026年第1四半期の営業利益が25年通年の43兆6000億ウォン（約4兆7000億円）を上回る57兆2000億ウォン（約