元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。収録のわずか1時間前に会った後輩タレントを実名で明かす場面があった。この日の放送はゴールデンウイーク明け。主演舞台「はがきの王様」が14日に開幕することもあり、自身のゴールデンウイークについては「ずっと稽古しておりまして」と稽古の日々だったことを告白した。「ついさっき、本当に1時間ぐらい前も“最近マツ兄、忙し