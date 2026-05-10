ゴールデンウイークも終わり、仕事で忙しい日々を送っている人も多いのではないでしょうか。芸能界では、バナナマンの日村勇紀が休養入りを発表しました。好感度の高さからテレビ番組に引っ張りだこだったため、各局が対応にてんやわんや。また、歌舞伎界は若手の活躍が目立っています。いつものメンバーが振り返ります。リポーター元NHKの和久田麻由子アナウンサーが進行を務める日本テレビ土曜午後10時枠の報道番組「追跡