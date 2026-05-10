大阪市中央区難波のホテルで９日、女性の遺体が見つかった事件で、大阪府警は同日夜、女性を殺害してマイナンバーカードを奪ったとして、三重県四日市市日永西、アルバイト森雄靖容疑者（２９）を強盗殺人容疑で逮捕した。森容疑者は女性の知人とみられるという。調べに容疑を一部否認し、「女性の首を絞めて殺した。金品を強取したわけでもなく、殺すつもりもなかった」と供述しているという。発表では、森容疑者は８日夜、同